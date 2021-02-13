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العراق.. فرض حظر التجول ليلاً للحد من انتشار كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم، فرض حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً لغاية الخامسة صباحاً بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري، في إطار الإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

وقررت اللجنة العليا، في ختام اجتماعها اليوم، استثناء وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه سيمنع إقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين وإغلاق المساجد والحسينيات كافة، وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.

 

وقررت اللجنة منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها ابتداء من 15 فبراير الجاري حتى إشعار آخر.

 

وأوضحت اللجنة أن طلاب المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية سيتلقون دروسهم إلكترونياً اعتبارا من يوم 18 فبراير الجاري، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

 

ونوهت اللجنة بأنه سيتم إغلاق مراكز التدليك والتجميل لمدة أسبوعين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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