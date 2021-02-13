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زلزال قوته 7.1 درجات يضرب ساحل منطقة فوكوشيما اليابانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجات وقع قبالة ساحل شرق اليابان اليوم السبت.

 

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا . وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

 

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت جرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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