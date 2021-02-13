‏الارياني: مليشيا الحوثي قادت أكبر عملية تجنيد للاطفال في تاريخ البشرية

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران قادت أكبر عملية استغلال للاطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم مليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم بعد أن غسلت ادمغتهم بالافكار الارهابية المتطرفة إلى محارق مفتوحة في جبهات القتال".

وأضاف الارياني" ان مليشيا الحوثي تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية امام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الاخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم".

وطالب الارياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل بادانة الجرائم النكراء التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الطفولة في اليمن..داعياً الى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الاطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة باقرانهم في مختلف دول العالم.