شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 4:57 مساءً, 13 فبراير 2021 م
المناطق_وكالات
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة، و938 إصابة جديدة بكورونا، و779 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.