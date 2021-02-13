فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق_وكالات

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة، و938 إصابة جديدة بكورونا، و779 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.