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فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 4:57 مساءً, 13 فبراير 2021 م

المناطق_وكالات

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة، و938 إصابة جديدة بكورونا، و779 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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