شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي «مجنون» يدمر مسجداً غربي اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت ميليشيات الحوثي، السبت، قصفاً مكثفاً، استهدف مسجداً ومنازل سكنية في حي منظر، الواقع في مديرية الحوك، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية: إن الميليشيات الإرهابية قصفت الحي في ساعات الصباح بصاروخين من نوع كاتيوشا أسفرا عن تضرر عدد من المنازل، وإلحاق الدمار بمسجدٍ في الحي السكني.

وأكدت المصادر ذاتها أن المسجد الذي يعد أحد أكبر وأهم المساجد في حي منظر، كان هدفاً بشكل مباشر للقصف الصاروخي «المجنون» الذي أدى إلى تدميره ومساواته بالأرض.

ويعد حي منظر من أكثر الأحياء كثافة سكانية في أطراف مدينة الحديدة؛ حيث كان يقطنه الآلاف، إلا أن موجات النزوح المتتابعة؛ من جرّاء الاعتداءات الحوثية أخلت الحي من ساكنيه ولم يعد فيه سوى 80 فرداً تقريباً.

وشنت الميليشيات الحوثية، في الساعات الماضية، هجمات متتالية على محافظة الحديدة، بلغت 120 خرقاً، أغلبها عمليات استهداف للمدنيين.

وطالت الاعتداءات الأحياء السكنية والقرى والمزارع في مختلف البلدات والمديريات. كما تنوعت الخروق بين إطلاق طائرات مُسيرة بدون طيار أو استهداف عشوائي للأعيان المدنية والمناطق السكنية المكتظة بالأسلحة الثقيلة والرشاشة المتوسطة.