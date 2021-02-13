شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يواصل التألق في أستراليا المفتوحة ويبلغ دور الـ 16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

فاز الإسباني رفائيل نادال المصنف الثاني عالمياً على منافسه البريطاني كاميرون نوري 7-5 و6-2 و7-5 ليضمن الظهور في الدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس السبت.

وفي ظل غياب الجمهور استمتع نادال (34 عاماً) بالهدوء في مدرجات ملعب رود ليفر بعد أن أزعجته إحدى المشجعات في الجولة الماضية، وتأهل لدور 16 في بطولة كبرى للمرة 49 خلال مسيرته مع اللعبة التي حصد خلالها 20 لقباً كبيراً، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع النجم السويسري روجر فيدرر.

ويطمح نادال إلى الانفراد بالرقم القياسي بالتتويج بلقب النسخة الحالية للبطولة الكبرى الأولى في الموسم في ملاعب ملبورن بارك، وفاز نادال بأول ست نقاط، لكن المنافس البريطاني لم يتأثر بذلك في أول مواجهة بين اللاعبين، ونجح في تحقيق أول كسر للإرسال في المباراة ليتقدم 3-2.

وسريعاً كسر نادال إرسال اللاعب البريطاني مقابل صفر، وواصل التفوق حتى حسم المجموعة الأولى في 48 دقيقة.

بعد ذلك سيطر نادال بصورة أكبر، ولم تظهر عليه أي تأثيرات لمشكلة في الظهر أزعجته مؤخراً، وحسم المجموعتين الثانية والثالثة والمباراة.