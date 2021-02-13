شكرا لقرائتكم خبر عن " المحامين" تبدأ تلقى مقترحات إعداد لائحة مدونة ‏السلوك المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رجائى عطية، نقيب المحامين، تلقي مقترحات المحامين أعضاء الجمعية ‏العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء ‏وتصنيفها وتبويبها وذلك من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين ‏لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة وإنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏فيسبوك تكون تابعة للنقابة العامة للمحامين، وذلك لتيسير إرسال ‏وتلقي كافة المقترحات في هذا الشأن على أن تقدم الاقتراحات في خلال مدة أقصاها شهر من الآن، كيما تتاح ‏دراستها والاستفادة منها.‏

وأضاف رجائى عطية ، أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بهدف إعداد مدونة السلوك ‏المهني للمحاماة، تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون ‏المحاماة، وإيمانًا بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في مشروعات اللوائح ‏والقوانين الخاصة بالنقابة؛ ليشارك كافة المحامين، في إبداء الرأي ‏وصناعة وصياغة اللوائح والتشريعات الخاصة بنقابتهم".