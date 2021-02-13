شكرا لقرائتكم خبر عن " المحامين" تبدأ تلقى مقترحات إعداد لائحة مدونة السلوك المهنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر رجائى عطية، نقيب المحامين، تلقي مقترحات المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء وتصنيفها وتبويبها وذلك من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة وإنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكون تابعة للنقابة العامة للمحامين، وذلك لتيسير إرسال وتلقي كافة المقترحات في هذا الشأن على أن تقدم الاقتراحات في خلال مدة أقصاها شهر من الآن، كيما تتاح دراستها والاستفادة منها.
وأضاف رجائى عطية ، أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بهدف إعداد مدونة السلوك المهني للمحاماة، تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المحاماة، وإيمانًا بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في مشروعات اللوائح والقوانين الخاصة بالنقابة؛ ليشارك كافة المحامين، في إبداء الرأي وصناعة وصياغة اللوائح والتشريعات الخاصة بنقابتهم".