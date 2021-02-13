شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تساقط الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا منذ نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريبا.

وذكر في بيان له في وقت متأخر من أمس الجمعة: "بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة، وهو ما يمثل 25% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في شباط/فبراير".

وأضاف: "الرقم القياسي المسجل لهطول 7 ملم كان في شباط/فبراير عام 1973"، بحسب ما ذكرته قناة "إر تي العربية " الروسية .

ووفقا لمركز الأرصاد الجوية، فإن "تساقط الثلوج سيبلغ ذروته بين منتصف الليل والساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 13 فبراير".

وتابع: "سيتوقف هطول الثلوج تماما في مساء السبت، وستكون الزيادة في تساقط الثلوج في موسكو خلال أيام من 25 إلى 35 سنتيمترا".

من جهته، حذر رئيس مركز "فوبوس" للطقس، يفغيني تيشكوفيتس، من أن "تساقط الثلوج في العاصمة بحلول عيد الحب يمكن أن يصمد إلى الرقم القياسي المطلق لهذا اليوم، وأنه من المحتمل أن يصل حتى 60 سم".