شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي : ندعو الصين لإلغاء حظر بث بي بي سي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي دعا الصين إلى التراجع عن الحظر الذي فرضته على بث الخدمة الإخبارية الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد نيوز" .

ومنعت الصين بث الخدمة الإخبارية الدولية لبي بي سي عبر شبكات التلفزيون لديها أمس الجمعة.

وذكرت هيئة البث الحكومية في هونج كونج أنها ستوقف بث خدمة بي بي سي العالمية، بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص بث التلفزيون الحكومي الصيني.