الإصابة بالالتهاب الرئوى مؤشر على خطورة كورونا على المريض

لندن ـ د ب أ: قال باحثون من جامعة هارفارد ببريطانيا، إن الحالات التي أصيبت في السابق بالالتهاب الرئوي، تعد مؤشرا قويا بصورة كبيرة، على ما إذا كان الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد يواجه خطرا أكبر للإصابة بالمرض والوفاة. وذكرت وكالة بلومبرج للانباء أن ثاني أكبر عامل خطر عام مسبب للوفاة إثر الاصابة بمرض “كوفيد 19″ الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد، هو الاصابة في السابق بالالتهاب الرئوي، بحسب دراسة السجلات الطبية الخاصة بما يقرب من 17 ألف مريض. أما أهم أكبر عامل للخطر، هو السن، حيث يزداد الخطر كلما تقدم سن الشخص المصاب. وحذر الباحثون من أن الاصابة بالالتهاب الرئوي في حد ذاته، ربما لا تعرض الشخص لخطر كبير، ولكن، من المرجح أن تكون مؤشرا على وجود مرض مزمن كامن مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو مرض الالتهاب الرئوي الخلالي- لم يتم تشخيصه، بحسب قولهم. ويقول الباحثون إن الحالات الأخرى التي من المحتمل أن يكون لها دور أكبر في تسجيل الوفيات المرتبطة بالاصابة بمرض “كوفيد19″ أكثر مما يعتقد حاليا، تتضمن تلك المصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة. أما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاما، فقد ارتبطت الحالات المصابة بـ “النزيف المعوي” أو”سرطان الثدي”، بزيادة خطر الوفاة إثر الاصابة بمرض “كوفيد19″.