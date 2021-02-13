الزوراء يكرم ضيفه أربيل بثنائية

تمكن فريق الزوراء من هزيمة ضيفه فريق أربيل بهدفين لهدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب.

سجل النوارس الهدف الاول في الدقيقة 40 من الشوط الاول عبر احمد فاضل قبل أن يدرك اربيل هدف التعديل عبر حيدر قارمان، ليأتي علاء عبد الزهرة ويسجل هدف الزوراء الثاني.

وبهذه النتيجة ارتقى الزوراء الى وصافة الدوري خلف المتصدر القوة الجوية بانتظار مباراة الشرطة والصناعات الكهرابية التي تقام يوم غد.