كورونا.. جامعة بريطانية تختبر لقاحها المضاد على الأطفال

وأضافت الجامعة، في بيانها: "بدأت الجامعة بتنفيذ دراسة حول سلامة لقاح ChAdOx1 nCoV-19 ... للمراهقين والأطفال. وسيتم إجراء التجارب في ثلاثة مراكز- في لندن وساوثامبتون وبريستول".

وأكدت الجامعة أن التجارب السابقة، أظهرت سلامة وأمان اللقاح للبالغين. وذكرت أن الدراسات الجديدة، ستسمح بالتحقق هل يسمح اللقاح بتكوين استجابة مناعية كافية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاما.