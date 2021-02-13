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كورونا.. جامعة بريطانية تختبر لقاحها المضاد على الأطفال

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بغداد - ياسين صفوان - قالت جامعة أكسفورد، إنها ستختبر لقاحها المشترك مع شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، على أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاما.
وأضافت الجامعة، في بيانها: "بدأت الجامعة بتنفيذ دراسة حول سلامة لقاح ChAdOx1 nCoV-19 ... للمراهقين والأطفال. وسيتم إجراء التجارب في ثلاثة مراكز- في لندن وساوثامبتون وبريستول".

وأكدت الجامعة أن التجارب السابقة، أظهرت سلامة وأمان اللقاح للبالغين. وذكرت أن الدراسات الجديدة، ستسمح بالتحقق هل يسمح اللقاح بتكوين استجابة مناعية كافية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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