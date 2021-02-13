انت الان تتابع خبر اليابان.. زلزال يهز فوكوشيما قوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".



ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.