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اليابان.. زلزال يهز فوكوشيما قوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".


ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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