قتيلان في انفجار بمنطقة نفوذ تركي بريف حلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سُمع دوي انفجار عنيف هزّ بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب عند الحدود السورية-التركية.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصدر محلي أنه تبين أن الانفجار ناجم عن سيارة ملغومة وسط سوق شعبي.

ووفقًا للمصدر أسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.

ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا، بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم داعش ومقاتلين أكراد.

وتستهدف تركيا المجموعات الكردية في شمال سوريا وكذلك شمال العراق، وأعلنت قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، أمس الجمعة، مقتل 30 جنديا تركيا خلال اشتباكات مع قواته في شمال العراق.

وأصدرت قوات الدفاع الشعبي، بيانا نشرته شبكة "رووداو" الكردية، جاء فيه إن وزارة الدفاع التركية تعمل على تشويه الحقائق وخداع الرأي العام بشأن هجوم قارا.

وأضافت، أن أكثر من 30 جنديا تركيا قتلوا خلال الاشتباكات مع قوات الدفاع الشعبي، وتركيا تسعى دائما لإخفاء الحقيقة بشأن عدد ضحاياها في شمال العراق، مشيرة إلى أنها ستكشف عن أسمائهم الضحايا قريبا.