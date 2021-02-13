حصار مصراتة.. إرهاب "القوة الثالثة" يتمدد بالغرب الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت مليشيات ما يعرف بـ"القوة الثالثة"، السبت، الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة مصراتة والغرب الليبي.

وأقدم مسلحون يتبعون ما يعرف بـ "القوة الثالثة" على إغلاق بوابة الدافنية -مصراتة- أول مدينة في شرق المنطقة الغربية، في وجه العابرين لإخلال حكومة فايز السراج بوعودها بصرف مستحقاتهم خلال أسبوع واحد من اعتصامهم السابق.



وشددت المليشيات في بيانها، السبت أنها "لن تفتح الطريق إلا بعد صرف مستحقاتهم المتوقفة عن الفترة من 2015 الى 2017".

والأسبوع الماضي اعتصم عناصر هذه المليشيا أمام بوابة "الدافنية" وأعلنوا إغلاقها إلا أن فايز السراج تعهد بصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع واحد، وهو مالم يحدث حتى الآن.

إجرام القوة الثالثة

وتعد هذه المليشيا إحدى أخطر المليشيات الإرهابية في الغرب الليبي، وتجمعها علاقات واسعة بالتنظيمات الإرهابية وقد شاركت معها في العديد من العمليات أبرزها مجزرة "براك الشاطئ" في 18 مايو 2017.

وقاد جمال التريكي -زعيم مليشيا القوة الثالثة- مجزرة براك الشاطئ التي راح ضحيتها أكثر من 145 عسكريا برفقة القيادي البارز في "تنظيم القاعدة في المغرب" أحمد عبدالجليل الحسناوي الجماعات الإرهابية التي نفذت الهجمات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ والتي راح ضحيتها أكثر من 145 مدنيا وعسكريا ليبياً.

وفي حين قاد الجيش الليبي عملية عسكرية 2017 لإخراجها من الجنوب خاصة قاعدة "تمنهنت" أكبر قاعدة في الجنوب الليبي التي كانت تسيطر عليها منذ عام 2014.

إلا أن فايز السراج خرج بتصريح مفاجئ وغريب يقول فيه إن هذه المليشيا تابعه لقواته وتبنى عملياتها العسكرية، ومنذ حينها وترتكب هذه المليشيا العديد من الجرائم في حق الشعب الليبي.





محاصرة مصراتة

ورغم كون مليشيا القوة الثالثة تنتمي إلى مدينة مصراتة إلا أن إغلاقها لبوابة الدافنية المدخل الغربي من جهة "زليتن"، يجعل المدينة شبه محاصرة.

وفي حين أن الطريق بين مصراتة وسرت، -المحيلة لبقية مدن الوسط والجنوب والشرق- مغلق وتجري لجنة 5+5 العسكرية تطهير الطريق من الألغام ومخلفات الحرب لإعادة افتتاحه، فإن المدخل الجنوبي شبه محاصر خاصة مع تمركز مليشيات الردع تتمركز على بوابات مدينة بني وليد جنوب مصراتة.

ومليشيا "الردع" و"غن" كانت موجودة على مدخل بني وليد لأسباب أخرى إلا أنها على عداء مع مليشيات مصراتة في صراع لنفوذ على العاصمة إضافة إلى صراع آخؤ مع فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة فايز السراج الذي ينتمي إلى هذه المدينة.



