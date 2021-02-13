العراق.. فرض حظر التجول ليلاً للحد من انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم، فرض حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً لغاية الخامسة صباحاً بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري، في إطار الإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا.



وقررت اللجنة العليا، في ختام اجتماعها اليوم، استثناء وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيمنع إقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين وإغلاق المساجد والحسينيات كافة، وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.

وقررت اللجنة منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها ابتداء من 15 فبراير الجاري حتى إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة أن طلاب المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية سيتلقون دروسهم إلكترونياً اعتبارا من يوم 18 فبراير الجاري، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

ونوهت اللجنة بأنه سيتم إغلاق مراكز التدليك والتجميل لمدة أسبوعين.