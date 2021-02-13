شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال قوته 7.1 درجات يضرب ساحل منطقة فوكوشيما اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجات وقع قبالة ساحل شرق اليابان اليوم السبت.



وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا . وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت جرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.