شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: مقتل 4 رجال أمن و18 إرهابياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مسؤولون مقتل 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد وإصابة 10 بجروح خطيرة في تفجيرات ضربت شرق وجنوب البلاد، اليوم (السبت).

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي، إن انفجاراً نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعاً للشرطة، أدى إلى إصابة 7 من أفرادها.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، بأن 18 إرهابياً من طالبان قتلوا وأصيب 9 آخرون في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار (الجمعة). وقال متحدث أمني إن انفجاراً استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، أدى إلى مقتل 4 من أفراد الشرطة بينهم القائد.

وتأتي التفجيرات وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان، وفي وقت تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في الدوحة بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.