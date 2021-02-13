شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: «الخط الأحمر» فتح مجال الحل السياسي في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخط الأحمر سرت/ الجفرة، الذي حدّده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه كان بمثابة نقطة البداية، التي فتحت المجال أمام الأشقاء في ليبيا، إلى الاتجاه للحل السياسي ونبذ الصراع العسكري، مشيراً إلى أن مصر لن تتأخر عن معاونة الأشقاء الليبيين على المضي قدماً في هذا المسار، لحين استعادة مؤسسات الدولة الليبية.

وكان شكري يتحدث ليلة الجمعة/ السبت، لفضائية مصرية، عندما قال، إن ما تم التوصل إليه يعدّ نقطة مهمة في طريق حل الأزمة الليبية، معرباً عن أمل مصر في أن يتم تشكيل الحكومة الليبية في الإطار الزمني المحدد لها؛ لتحقيق الاستقرار، والعمل على خروج كافة القوات الأجنبية، والانتهاء من مخاطر الإرهاب. وقال إن مصر سوف تستمر في رعاية هذا المسار، وتشجيع الأشقاء في ليبيا لاتخاذ الخطوات اللازمة، متابعاً: «نتوقع أن يكون هناك احترام كامل للأمن القومي المصري، وعدم السماح لأي تهديد للأراضي المصرية من الغرب».

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري، إن بلاده «لا تقيم وزناً» لتصريحات أنقرة بشأن منتدى الصداقة الذي عقد في أثينا، مشيراً إلى أن هدف المنتدى هو التعاون والخير للشعوب وليس مواجهة أحد. وأضاف إننا «نستغرب ردّ فعل تركيا حيال منتدى «الصداقة»، ولكننا لم نلتفت إلى هذا الأمر ولم نعطِهِ وزناً».