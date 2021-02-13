شكرا لقرائتكم خبر عن «ماريو الخارق» يتسلم حكم إيطاليا في خضم أزمة مزدوجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى ماريو دراغي اليمين الدستورية السبت رئيسا للحكومة في إيطاليا عقب أسابيع من أزمة غير مسبوقة في ثالث اقتصادات منطقة اليورو، وردد دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي «أقسم أن أكون وفياً للجمهورية».

وكان يقف أمام الرئيس سيرجو ماتاريلا في القصر الرئاسي خلال المراسم التي بثها التلفزيون بشكل مباشر، وسيترأس خبير الاقتصاد البالغ 73 عاما حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي (يسار وسط) الذي انهار قبل شهر، ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لوباء «كوفيد19».

وسيواجه دراغي الملقب «ماريو الخارق» لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في 2012 خلال أزمة الديون أزمة مزدوجة اقتصادية وصحية، وسيعمل على اتخاذ إجراءات لتجاوز التداعيات المدمّرة لوباء «كوفيد 19».

وتضم الحكومة الجديدة مزيجاً من السياسيين والتكنوقراط، وتم تعيين نائب حاكم بنك إيطاليا المخضرم دانيال فرانكو وزيراً للاقتصاد بينما بقي كل من روبرتو سبيرانزا وزيراً للصحة ولويجي دي مايو وزيراً للخارجية، كما تم الاعلان عن استحداث «وزارة كبرى» للتحوّل البيئي يتولاها عالم الفيزياء المعروف روبرتو كينغولاني المسؤول منذ سبتمبر/أيلول 2019 عن الإبداع التكنولوجي لدى شركة «ليوناردو» العملاقة للفضاء.

و تأمل إيطاليا التي سجلت 100 ألف وفاة تقريبا بكوفيد-19، في الحصول على حصة الأسد - حوالى 200 مليار يورو - من صندوق الانعاش الاوروبي الذي تم انشاؤه في تموز/يوليو لكن عليها عرض خطة إنفاق مفصلة لبروكسل بحلول نهاية نيسان/أبريل.

وبحسب تحليل صدر عن «مركز الإصلاح الأوروبي» فإن «إنفاق الأموال غير كاف. تتوقع المفوضية الأوروبية أن تترافق المصاريف مع إصلاحات».

وعلى رأس الأولويات تسريع حملة التلقيح التي تأثرت كما في دول أوروبية أخرى ببطء تسليم اللقاحات. ولقح حتى الآن 1,2 مليون إيطالي فقط من أصل 60 مليونا. (وكالات)