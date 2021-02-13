شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا ترغب بزيادة سعة قوارير لقاحها بنسبة 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية أنها طلبت السماح من مختلف الهيئات الصحية في العالم بزيادة سعة قوارير لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 50% من أجل تسريع حملات التطعيم الجارية.

وأوضحت الشركة في بيان: «من أجل تحسين الموارد والفرص لتوفير عدد أكبر من الجرعات بشكل أسرع لكل سوق، عرضت شركة «موديرنا» ملء قواريرها بنحو 15 جرعة من اللقاح، بدل 10 جرعات سابقاً».

وكانت وكالة الأدوية الأمريكية قد سمحت بالفعل بزيادة محتوى الزجاجة بنسبة 40 %، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة.

وأشارت متحدثة إلى أن المناقشات جارية مع إدارة الغذاء والدواء والسلطات في البلدان التي تم فيها إعطاء اللقاح، وأن هذه الزيادة لن تتطلب تغييراً في عبوات القوارير.

وأضافت أن «أي تغيير سيخضع لموافقة مختلف السلطات التنظيمية النهائية، وسيستغرق تنفيذ أي تغيير من شهرين إلى ثلاثة أشهر».

ولفتت الصحيفة من جانبها إلى أن زيادة عدد الجرعات يتطلب تعديل خطوط الإنتاج، الأمر الذي سيستغرق أقل من عشرة أسابيع، أي بحلول نهاية إبريل/ نيسان.

واعتبر منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي السابق في عهد دونالد ترامب أنها «ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام» بحسب الصحيفة، وتابع: «أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير على المدى القصير».

وتلقى أكثر من 10% من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا كان نصفها تقريباً من «موديرنا» وأكثر من النصف بقليل من شركة «فايزر».

وأكد الرئيس جو بايدن يوم الخميس أن الشركتين ستوفران ما مجموعه 600 مليون جرعة، أي ما يكفي لتحصين 90% من السكان.