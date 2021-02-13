شكرا لقرائتكم خبر عن 65 % من الموارد المائية بأبوظبي تستخدم في الري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن 65% من الموارد المائية تستخدم في ري القطاع الزراعي والغابات والحدائق والمتنزهات، لافتة إلى أن معدلات الضخ من الخزانات الجوفية تصل إلى 20 ضعف معدل التغذية الطبيعية لها، وذلك نظراً لمحدودية تجدد وتغذية الخزانات الجوفية طبيعياً.

وأوضحت الهيئة أن القطاع الزراعي يستحوذ على 82% من كميات الضخ من الخزانات الجوفية في إمارة أبوظبي بواقع 1756 مليون متر مكعب، فيما يستحوذ قطاع الغابات على 12 % من كميات ضخ المياه الجوفية بواقع 248 مليون متر مكعب، أما قطاع الحدائق والمتنزهات فيستحوذ 5% من كميات الضخ من الخزانات الجوفية بواقع 86 مليون متر مكعب.