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65 % من الموارد المائية بأبوظبي تستخدم في الري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب
 أكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن 65% من الموارد المائية تستخدم في ري القطاع الزراعي والغابات والحدائق والمتنزهات، لافتة إلى أن معدلات الضخ من الخزانات الجوفية تصل إلى 20 ضعف معدل التغذية الطبيعية لها، وذلك نظراً لمحدودية تجدد وتغذية الخزانات الجوفية طبيعياً.
 وأوضحت الهيئة أن القطاع الزراعي يستحوذ على 82% من كميات الضخ من الخزانات الجوفية في إمارة أبوظبي بواقع 1756 مليون متر مكعب، فيما يستحوذ قطاع الغابات على 12 % من كميات ضخ المياه الجوفية بواقع 248 مليون متر مكعب، أما قطاع الحدائق والمتنزهات فيستحوذ 5% من كميات الضخ من الخزانات الجوفية بواقع 86 مليون متر مكعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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