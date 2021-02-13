جامعة حمدان بن محمد الذكية تحصل على شهادة «ويل» العالمية



دبي: ”الخليج 365”

في إنجاز سباق هو الأول لمبنى أكاديمي في منطقة الشرق الأوسط، حصد الحرم الجامعي لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية» (HBMSU) شهادة «ويل» (WELL) للصحة والسلامة من «معهد ويل الدولي للأبنية» (IWBI) عقب نجاحه في استيفاء كافة الاشتراطات الصحية، في خطوة تؤكد التزام الجامعة بالامتثال لأعلى المعايير الصحية الدولية بما يضمن خلق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة ومحفزة على الإبداع والابتكار والتميز. ويأتي الإنجاز الجديد في وقت تواصل فيه الجامعة مسيرة التميز في تطبيق أفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أعلى مستويات صحة وسلامة وأمن الدارسين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في ظل جائحة «كوفيد- 19»، بما يتماشى مع المساعي الحثيثة التي تقودها دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر كفاءة واقتداراً في مواجهة الوباء العالمي.

وأشاد الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، بنجاح الحرم الجامعي في الحصول على شهادة «ويل» التي تمثل معياراً عالمياً رائداً للتميز في ضمان أعلى مستويات الصحة والأمن والسلامة ونموذجاً ملهماً لتعزيز مفاهيم جودة الحياة ضمن بيئات الدراسة والعمل، لافتاً إلى أن الإنجاز الأول على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط يمثل إضافة لسجل «جامعة حمدان بن محمد الذكية» الحافل بالنجاحات، مدفوعة بالالتزام الراسخ بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في الارتقاء بالمزايا المستدامة والإبداعية.

وأوضح العور، أن الاعتراف بالحرم الجامعي من قبل مؤسسة عالمية مرموقة مثل «معهد ويل الدولي للأبنية» يأتي نتاج المساعي السباقة التي تقودها الجامعة لتبني أحدث النظم والابتكارات التكنولوجية المتقدمة لتسبق جامعات العالم بفارق عشر سنوات، وترسخ موقعها المتقدم في صدارة أفضل جامعات التعليم الذكي على المستوى الدولي.

وأضاف: «عملنا عن كثب مع الفرق المعنية من أجل مطابقة كافة الاشتراطات الصحية لشهادة «ويل»، مدفوعين بخططنا الطموحة للتحول إلى مبنى مستدام وآمن يضمن جودة حياة الدارسين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ويدعم رسالتنا في تخريج أجيال مؤهّلة للدخول بقوة في غمار المنافسة عالمياً تتسم بالمسؤولية والقدرة والكفاءة على توجيه دفة التنمية المستدامة على كافة المستويات».

وأضاف العور: «أسعدنا استلام خطاب رسمي من الرئيس التنفيذي لـ «معهد ويل الدولي للأبنية»، يتضمن إشادة واسعة بجهودنا الجادة في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتحقيق الإنجاز النوعي الجديد، الذي جاء عقب دراسة شاملة ورؤى معمقة لما يقارب 600 من نخبة العلماء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال والمهندسين المعماريين والمصممين والخبراء في مجال البناء والإنشاء.

من جهته، قال بول سياللا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديلوس» ومؤسس «معهد ويل الدولي للأبنية»: «نفخر في المعهد بالإعلان عن أن جامعة حمدان بن محمد الذكية هي الجامعة الأولى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط التي تحصل على تصنيف الصحة والسلامة من «ويل»، الذي يمثل تجسيداً حقيقياً لقيمنا الجوهرية ورؤيتنا المشتركة لخلق بيئات داخلية أكثر صحة وأماناً. ويعتبر تصنيفنا الدولي مؤشراً واضحاً على مستويات الثقة بجودة وسلامة المباني».

وحصلت الجامعة على شهادة «ويل» للصحة والسلامة بعد نجاحها في استيفاء المتطلبات والمعايير الخاصة بالتصنيف، بما فيها المعايير ذات الصلة بإجراءات التنظيف والتعقيم، وبرامج الاستعداد للطوارئ، وموارد الخدمات الصحية، وإدارة جودة الهواء والمياه، والابتكار. وتستند شهادة «ويل» إلى مجموعة من الأبحاث العلمية التي تدرس العلاقة المترابطة بين المباني التي يقضي فيها الإنسان نحو 90% من وقته، وتأثيراتها على صحته وجودة حياته.

وأكدت راشيل هودجدون، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد ويل الدولي للأبنية، أن الكليات والجامعات يمكنها القيام بدور محوري باعتبارها من خطوط الدفاع الأمامية في مكافحة «كوفيد- 19»، لاسيما في حال تبنيها للسياسات والبرامج والممارسات الضامنة للصحة والسلامة، مع الوفاء بمسؤولياتها تجاه تأمين أعلى مستويات الصحة الجسدية والنفسية والأمان الاجتماعي في وقت مهم يتطلب منا جميعاً العمل يداً بيد للاستجابة بفاعلية وإيجابية للتحديات الصحية العالمية الحالية والناشئة. وباعتبارها الجامعة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على تصنيف «ويل» (WELL) للصحة والسلامة، أثبتت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مجدداً بأنها المؤسسة الأكاديمية الرائدة والسباقة في المنطقة في دعم مسيرة التعافي من أزمة كورونا.