نورة السويدي: الإمارات مكنت المرأة لمكافحة «كوفيد 19»

أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت دولة الإمارات متمثلة بنورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في اجتماع لجنة المرأة العربية الافتراضي الدورة الـ40، برئاسة جمهورية جيبوتي والاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على هامش أعمال لجنة المرأة العربية، وذلك يومي 10و11 فبراير/ شباط الحالي عبر المنصة الرقمية.

ونقلت نورة السويدي، خلال كلمة لها في الاجتماع تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة دور قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة المرأة والأسرة والطفولة» ولجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية في دعم وتمكين المرأة العربية في جميع المجالات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء تداعيات فيروس (كوفيد-19).

وأكدت، خلال الاجتماع إسهامات الدولة في سياسات تمكين المرأة على كافة الصعد وفي مجال مكافحة جائحة (كوفيد 19) على دور حكومة دولة الإمارات بكل طاقاتها المخلصة، للتصدي لجائحة كوفيد-19 داخل الدولة وخارجها، من خلال إطلاق شعار مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

(لا تشلون هم) لجميع المواطنين وغير المواطنين، وتفعيل آلية العمل عن بُعد للنساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون، وسن التعليمات للحفاظ على حقوقهن وضمان سلامتهن وأمنهن في بيئة العمل، وغيرها من المبادرات التي شملت جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أصبحت الثانية عالمياً في سباق التطعيم لجميع أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين ضد الفيروس مجاناً مع تقديم.



نجاحات عالمية



وعلى صعيد مجال التوازن بين الجنسين، أشارت السويدي، إلى أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق نجاحات عالمية متواصلة بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، والتي عكست أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، ولعل من أبرز نتائجها إحراز الدولة الترتيب الأول إقليمياً والـ18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

وقالت السويدي إن الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة في الإمارات ما هي إلا نموذج للشراكة الحقيقية بين قطاعات المجتمع كافة، خاصة بعدما ارتفعت أعداد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية إلى 9 وزیرات حالية، يدرن ملفات مهمة ومستحدثة، بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، أما سوق العمل فقد فرضت المرأة الإماراتية نفسها بقوة بنسبة 66%، كما أن عدد النساء اللائي يعملن في دواوين الحكومة الاتحادية ويحملن مؤهلات دراسية عليا قد بلغ 19153 موظفة.

وبالحديث عن أبرز إنجازات دولة الإمارات حديثاً، قالت السويدي:«كلنا فخر واعتزاز كإماراتيين وعرب بما قدمته سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، قائدة مهمة دولة الإمارات إلى كوكب المريخ، الأمر الذي أحدث تغييراً إيجابياً في النظرة العالمية للمرأة العربية والمسلمة».

تدريب النساء

وأبرزت الأمينة العامة للاتحاد، جهود دولة الإمارات في مجال تدريب النساء في المجالين العسكري والأمني من خلال تسليط الضوء على البرنامج التدريبي حول المرأة والأمن والسلام والذي أطلق عليه لاحقاً اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» والذي يهدف إلى تدريب النساء العاملات في السلك العسكري والأمني من الدول العربية والدول الصديقة في العالم على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، والذي تستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي.

واستعرضت الدورة (40 ) لجنة المرأة العربية برئاسة جمهورية جيبوتي البنود المدرجة على جدولي الأعمال، منها متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030 وبند أجندة المرأة والأمن والسلام وبند التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في مجال تمكين المرأة وبند أجندة الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية 2022-2021 من خلال الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء.