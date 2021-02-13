شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 155 مطلوباً في منطقة نايف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كشف العميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، عن ضبط 155 مطلوباً و684 مخالفاً، في برنامج استيقاف الجديد الذي قام به المركز مؤخراً ويختص باستيقاف الأشخاص المشتبه فيهم في منطقة نايف للتأكد من هويتهم ويهدف الى تفعيل دور الاشتباه وضبط المشتبهين، وتكثيف التواجد في الميدان بما يتوافق مع الوضع الأمني لكل منطقة، والتواجد في الأماكن التي تكثر فيها الجريمة .

وأضاف أن البرنامج تم العمل به في الربع الأخير من عام 2020، لما لمنطقة الاختصاص من طبيعة خاصة وأهميتها كونها تضم مناطق تجارية وسياحية وسكنية وتغطي رقعة جغرافية تصل إلى حوالي خمسة كيلومترات مربعة يقطنها حوالي 500 ألف نسمة، وتتمثل في مناطق نايف، سوق الذهب، سوق مرشد، النخيل، فريج المرر، منطقة عيال ناصر، ومنطقة الرأس، والعديد من المحال التجارية.

وقال إن البرنامج يقوم بحملات بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة المطلوبين والمخالفين، وكل من شغّل أو ساعد مخالفاً بأية صورة كانت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة المركبات وتم ضبط 6464 مركبة ارتكب سائقوها مخالفات شملت طمس لوحة الأرقام، وعدم حمل رخصة قيادة، أو عدم تجديد الرخصة، وملاحقة وإلقاء القبض على متهمين وتسلم آخرين في جرائم تنوعت أماكن حدوثها وتشابه فيها الأسلوب الإجرامي.

وأكد انخفاض الجرائم المقلقة بنسبة 32% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، نتيجة لتطبيق البرامج الأمنية، موضحاً أن المركز سجل خلال العام الماضي 95 قضية مقلقة و 3 بلاغات منها بلاغ مجهول فقط، وأن معظم البلاغات المقدمة من الجمهور تمت معرفة هوية مرتكبيها، والمشادات والبلاغات البسيطة بين الأشخاص تمت تسويتها في المركز مباشرة.