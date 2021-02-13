شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنجز صيانة وتأهيل حديقة الدولفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة مشروع تأهيل وصيانة جميع أصول التجميل الطبيعي في حديقة الدولفين بتكلفة قدرها حوالي مليون درهم، وذلك ضمن إطار السعي المتواصل للارتقاء بمستوى المرافق الترفيهية وإسعاد السكان.

واشتملت الأعمال على إعادة تأهيل منطقة ألعاب الأطفال، حيث تم تغيير الأرضيات المطاطية القديمة، وكذلك المظلات، بالإضافة إلى تشغيل الإنارة الداخلية المحيطة، وإزالة نافورة قديمة وإعادة تأهيل موقعها بتنفيذ ملعب متعدد الأغراض، واستبدال اللوحات الإرشادية بلوحات تعريفية أخرى جديدة تتوافق مع الهوية المؤسسية لبلدية مدينة أبوظبي، وإعادة تأهيل أصول التجميل الطبيعي والأصول الزراعية من مسطحات خضراء، ومغطيات تربة وزهور، وتأهيل النوافير.

وأوضحت البلدية أن حديقة الدولفين تشكل خياراً ترفيهياً جاذباً للسكان والزوار نظراً لاحتوائها على العديد من المرافق والخدمات، حيث تضم 10 مناطق للشواء، بالإضافة إلى ملعب مظلل للأطفال، وكذلك ملعب متعدد الأغراض لكرة القدم وكرة السلة، والخدمات الأخرى التي توفر لمرتادي الحديقة الراحة والاستمتاع بالبيئة الصحية والجمالية لمكونات الحديقة.