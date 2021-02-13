شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: الجرائم الجنسية فى تركيا تضاعفت 10 مرات فى عهد رجب طيب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت الصحف التركية وثيقة صادرة عن قطاع السجون فى تركيا، كشفت عن ارتفاع معدلات الجريمة خلال الفترة من 2009 إلى 2019 من حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة «سوزجو» التركية، أن الوثيقة كشفت عن ارتفاع جرائم القتل من 1514 جريمة فى عام 2009 إلى 9574 جريمة فى عام 2019، أما الجرائم الجنسية فقد تضاعفت من 562 جريمة خلال عام 2009 إلى 5800 جريمة خلال عام 2019 بارتفاع يبلغ عشرة أضعاف.

أما جرائم السرقة فقد سجلت تصاعدًا ملحوظًا مرتفعة من 5758 جريمة خلال عام 2009 إلى 42752 جريمة فى 2019. وفيما يتعلق بتجارة المواد المخدرة، فقد زادت جرائم صناعة وتجارة المواد المخدرة من 1576 جريمة خلال عام 2009 إلى 19748 حالة فى عام 2019. أما جرائم التعاطى والبيع لتلك المواد المخدرة فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا من 1029 جريمة إلى 11944 جريمة خلال عام 2019.

وتسجل معدلات الجريمة بأنواعها ارتفاعًا وتصاعدًا ملحوظًا على صعيد تركيا بمختلف محافظاتها مع تدهور مستوى معيشة الأتراك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة الليرة التركية فى الأسواق المصرفية العالمية.