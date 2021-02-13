شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يتفق مع وزير التموين على إصدار بطاقات التموين للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن الاتفاق مع الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على إصدار بطاقات التموين الخاصة بالمحامين، مضيفا أنه تم مناقشة التقرير الخاص بعدد (830) طلب للمحامين، وأنه تم توضيح جميع الخطوات اللازمة بالتقرير.

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن التقرير تضمن أن المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية تصرف خبز وتموين، وهم مقيدين فى بطاقة أسرهم ومن حقهم إصدار بطاقات تموينية فصل اجتماعى عن طريقة (البوابة الإلكترونية ـ موقع دعم مصر ـ مكتب التموين التابع له)، وتم إخطاره بالمستندات المطلوبة منهم، وهى ( صورة قسيمة الزواج كمبيوتر ـ صورة الرقم القومى للزوج صور البطاقة التموينية المقيد بها الزوج ـ رقم موبايل المسجل باسم صاحب الطلب).

وتابع :" بعض المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية وتصرف خبز فقط لأنهم ينطبق عليهم محددات العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق مع السيد الأستاذ نقيب المحامين، بأن كل من يتقدم بمستند يفيد لاستحقاقه للدعم التموينى سيتم تفعيل البطاقة التموينية، وتم إخطاره بمحددات العدالة الاجتماعية طبقًا للتوجيه الوزارى (25) لسنة (2019) (مرفق صورة) بعد العرض على معاليكم، بعض المحامين ليس لديهم بطاقات تموينية، وغير مقيدين بأى بطاقة تموينية، وتم الاتفاق مع السيد الأستاذ نقيب المحامين بموافاتنا بالمستندات التالية: (صورة الرقم القومى للزوج ـ صورة الرقم القومى للزوجة ـ صورة شهادة ميلاد الأبناء لمن سنتين أو أكثر ـ رقم موبايل صاحب الطلب مسجل باسمه ـ خطاب من النقابة يفيد استحقاق صاحب الطلب الدعم)".

ولفت رجائى عطية إلى أنه تم إخطاره بأن البطاقة التموينية يتم إصدارها بحد أقصى أربعة أفراد؛ على أن يتم موافاتنا بكشوف المحامين الغير مقيدين فى أى بطاقة تموينية.