بايدن : ترامب لم ينجح في مهمّة تأمين لقاح “كورونا”

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن اليوم الجمعة، أن بلاده ستؤمّن لقاحات ضد فيروس كورونا لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر جويلية المقبل، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

وقال الرئيس "لقد وقعنا بعد ظهر اليوم عقدًا نهائيًا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح مودرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر".

وأضاف الرئيس "نحن بصدد الحصول على إمدادات كافية لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية جويلية".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن دونالد ترامب لم ينجح في مهمة تأمين لقاح فيروس كورونا.

وقال الرئيس "قام علماؤنا بعملهم وإكتشفوا اللقاح في وقت قياسي، بكل صراحة لم يقم (ترامب) بعمله، ولم يستعد للتحدي الهائل المتمثل في تطعيم مئات الملايين من الأمريكيين، لم يطلب ما يكفي من اللقاحات، ولم يحشد عددًا كافيًا من الناس للتطعيم، ولم يقم بإنشاء مراكز التطعيم".