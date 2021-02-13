موسكو تتجه لتسجيل رقم قياسي لتساقط الثلوج

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت العاصمة الروسية موسكو تساقطا كثيفا للثلوج و من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ 70 عاما تقريبا.

وقال "يفغيني تيشكوفيتس" رئيس مركز "فوبوس" للطقس في موسكو إن "تساقط الثلوج في العاصمة يمكن أن يصمد إلى الرقم القياسي المطلق لهذا اليوم، وأنه من المحتمل أن يصل حتى 60 سم" مضيفا أن ارتفاع الثلج في منطقة نيمتشينكوف، في ضواحي موسكو قد وصلت لـ 71 سنتيمترا".

وأكد مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو في بيان له أن "تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ أكثر من نصف قرن لهطول ما يعادل 7 ملم من الثلوج ، حيث تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة، وهو ما يمثل 25% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير".

وأضاف البيان أن "تساقط الثلوج سيبلغ ذروته بين منتصف الليل والساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 13 فبراير، وبعدها سيتوقف هطول الثلوج تماما في مساء السبت، وستكون الزيادة في تساقط الثلوج في موسكو خلال أيام من 25 إلى 35 سنتيمتر".

وسجلت العاصمة الروسية موسكو في عام 1950 رقما قياسيا بارتفاع الثلوج وصل الى 56 سنتيمترا.