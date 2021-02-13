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938 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة في فلسطين

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 938 إصابة جديدة بفيروس و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 175 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 189049 تعافى منهم 176056 وتوفي 2125.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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