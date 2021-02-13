منتخب المغرب ضمن عشر منتخبات عربية ستشارك في نهائيات كأس العرب من دون تصفيات في الدوحة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت صحيفة “الراية ” الرياضية القطرية أن عشر منتخبات عربية لكرة القدم، ستشارك في نهائيات كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة في دجنبر المقبل، من ضمنها المنتخب المغربي.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر موثوق، حول نهائيات كأس العرب لكرة القدم المقرر تنظيمها في العاصمة القطرية، خلال الفترة من واحد إلى 18 دجنبر المقبل، بأن نظام البطولة يعتمد على أن تتأهل الدول العشر الأعلى تصنيفا وفق التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) الذي يصدر في أبريل 2021 تلقائي إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ويتعلق الأمر، تضيف الصحيفة، بمنتخبات المغرب، وتونس والجزائر ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات، وسورية وسلطنة عمان، بينما ستشارك الفرق الإثنى عشر المتبقية في منافسات فاصلة لتحديد المراكز الستة المتبقية.

وأشارت إلى أن التصنيف الأول للفرق ال12 يضم منتخبات، لبنان، والأردن، والبحرين، وفلسطين، وموريتانيا، وليبيا، فيما يضم التصنيف الثاني منتخبات السودان، وجزر القمر، واليمن والكويت وجيبوتي والصومال. يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم والـ”فيفا” قد أعلنا في يونيو الماضي عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة، لتمثل محطة هامة على طريق الاستعداد لمونديال قطر الذي ستنطلق منافساته في الحادي والعشرين من نوفمبر 2022 .

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق، أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب، مشيرا إلى أن البطولة ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معربا عن ثقته في أنها ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.