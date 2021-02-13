تعرف على الطقس المتوقع غد الأحدا في الإمارات

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يسود غدا ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين، مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



حركة الرياح: شمالية غربية / 10 - 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند 04:05 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 21:21 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 11:21 والمد الثاني عند الساعة 23:58 والجزر الاول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 06:19 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 16 95 45

دبــي 24 16 95 50

الشارقة 25 13 95 35

عجمان 25 17 95 45

أم القيوين 24 13 95 40

رأس الخيمة 24 15 90 35

الفجيرة 27 17 75 35

العين 28 15 85 25

ليوا 28 13 95 30

الرويس 23 13 85 35

السلع 22 14 80 40

دلما 23 17 80 55

طنب الكبرى 25 18 85 50

طنب الصغرى 25 18 85 50

أبو موسى 25 18 85 50