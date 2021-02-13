داعم للقضية الفلسطينية.. وقفة شكر لمصر في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعانقت أعلام فلسطين ومصر في تظاهرة انتظمت السبت في غزة، شكرًا لدور القاهرة الداعم للقضية الفلسطينية.

واحتشد عشرات الفلسطينيين في ساحة قلعة برقوق في خانيونس، رافعين أعلام فلسطين ومصر، موجهين الشكر لهذا البلد ورئيسه عبدالفتاح السيسي، على رعاية الحوار الوطني الفلسطيني الذي أثمر اتفاق ترتيب إجراء الانتخابات.

وقال عدنان العصار، أحد القيادات الداعية للفعالية، في تصريح لـ"الخليج 365": إن "القوى الفلسطينية قررت خلال اجتماع لها قبل يومين، تنفيذ هذه الفعالية لتكون وقفة عز وفخر لجمهورية مصر الراعية لملف الوحدة الفلسطينية".

وعبر العصار عن شكر الشعب الفلسطيني للجهود المصرية التي ساهمت في الوصول لوثيقة البيان الختامي قبل أيام في القاهرة، لتزيل كل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وحسمت الفصائل الفلسطينية في اجتماعات عقدت الإثنين والثلاثاء الماضيين بالعاصمة المصرية، آليات إجراء الانتخابات وأزالت العقبات كافة أمام تنفيدها.

وطلبت الفصائل الفلسطينية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيه الجهات المعنية في مصر بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية بجميع مراحلها.









وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، ورئاسية في 31 يوليو/تموز من العام نفسه، على أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس/آب.

وهذه أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006 وأول انتخابات رئاسية منذ 2005.

وفي تصريحاته، شكر العصار مصر لفتحها معبر رفح، في خطوة تعكس دورها العروبي في إسناد القضية الفلسطينية، معربا عن أمله باستمرار فتح المعبر على مدار الساعة.



وقررت السلطات المصرية، الثلاثاء الماضي، فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، ما اعتبر ثمرة أولى للحوار الفلسطيني في القاهرة.



وأكدت مصادر فلسطينية وجود توجيهات مصرية بتسهيلات كبيرة على حركة المسافرين بالمعبر.

وفي وقت سابق، أعرب سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المصرية المعنية، لـ"جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني".