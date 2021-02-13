قتلى وجرحى في أحداث متفرقة جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرون، السبت، في أحداث متفرقة جنوبي الصومال، بينها تفجير انتحاري.

ووفق ما أفادت به الشرطة وشهود عيان، قتل مدني وأصيب 7 آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

من جهة أخرى، قتل مدني وأصيب اثنان، في مواجهات بين رجال الأمن وعصابة إجرامية للسطو على ممتلكات المواطنين، بمديرية كاران شرقي مقديشو.

وقال إعلام محلي إن الاشتباكات المسلحة جاءت بعد شن عناصر الأمن هجوما على أفراد العصابة إثر معلومات من سكان المديرية.

وبحسب المصادر نفسها، تعهد رئيس مديرية كاران بإعطاء التفاصيل الكاملة حول المواجهات لوسائل الإعلام في وقت لاحق.

وفي سياق منفصل، عثر على جثث 4 شبان قتلوا بوحشية رميا بالرصاص من قبل مجهولين، في قضاء "سيكاطير" الواقع بالضاحية الجنوبية لمقديشو.

ونقلت وسائل الإعلام عن سكان محليين قولهم إنهم يشعرون بخوف شديد ولا يعرفون من قام بتنفيذ القتل الجماعي، والأسباب التي دفعت إلى هذه المجزرة.

ولم تعلق السلطات الأمنية في الصومال بعد عن الأحداث التي تأتي ضمن انفلات أمني تشهده البلاد على وقع الخلافات السياسية حول الانتخابات، وفقدان الرئيس محمد عبد الله فرماجو شرعيته الدستورية بانتهاء ولايته الدستورية قبل أيام.