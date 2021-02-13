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روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت روسيا انخفاضا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس المستجد "كوفيد - 19" إلى مستوى ما تحت الـ15 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 14861 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 15089 إصابة في اليوم السابق، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و57 ألفا و698 اصابة و تراجعت حصيلة الوفيات بتسجيلها 502 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة /مقابل 507 وفيات أمس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 79696 حالة، وتماثل 18765 مريضا للشفاء ليصل مجموع المتعافين إلى ثلاثة ملايين و577 ألفا و907 .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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