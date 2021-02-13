شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت روسيا انخفاضا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى مستوى ما تحت الـ15 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 14861 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 15089 إصابة في اليوم السابق، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و57 ألفا و698 اصابة و تراجعت حصيلة الوفيات بتسجيلها 502 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة /مقابل 507 وفيات أمس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 79696 حالة، وتماثل 18765 مريضا للشفاء ليصل مجموع المتعافين إلى ثلاثة ملايين و577 ألفا و907 .