شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار صهريج غاز على الحدود بين إيران وأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، انفجار صهريج غاز على الحدود بين إيران وأفغانستان، مما أدى إلى إخلاء جمارك دوغارون.



وبحسب ما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية، فإن الانفجار تسبب فى حريق عدد كبير من سيارات نقل الوقود، مما أدى إلى اشتعال النيران فى المنطقة المحيطة بجمارك دوغارون.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المعلومات الدقيقة حول عدد الجرحى وسبب الحادث ليست متوفرة بعد.