"العربى لحقوق الإنسان" يدعو الجامعة العربية توسيع المشاركة فى تحديث المنظومة الحقوقية

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القاهرة - سامية سيد - ثمن عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان ، خطوات جامعة الدول العربية الداعية لتطوير استراتيجية أجندة حقوق الانسان العربية ، مؤكدا أن تبني الجامعة العربية لخطة تطويراستراتيجية حقوق الإنسان يمثل خطوة هامة استجابة لاحتياجات أفراد الشعوب العربية وأولوياتها تجاه حزمة حقوق الانسان وفي مقدمتها التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والحق في البقاء والنماء ضد انتهاكات الجماعات الإرهابية

وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات له، أن ذلك إضافه الي باقي الحقوق الأساسيه الأخري طبقا لمعايير حقوق الانسان الدولية، مشيدا بحرص الجامعة العربية علي اشراك الأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالدول العربية في اجتماع خطة التحديث المستهدفة.

وطالب عبد الجواد أحمد ، مسئولي الجامعة العربية بتوسيع فرص مشاركة أو اشراك المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المناقشات الجارية ، مؤكدا أنه لا يمكن تغييب دور منظمات المجتمع العربية و خاصة الفاعلية منها والميدانيةعن المشاركة في خطة تحديث استراتيجية حقوق الانسان العربية.

وذكر عبد الجواد أحمد أن تحديث خطة واستراتيجية وأجندة و أولويات حقوق الانسان العربي هي السلاح الحقيقي والفعال لمواجهة كل ما يحاك من تربص واستهداف تجاه الشعوب والدول العربية من بعض الحكومات أو الأنظمة أو المنظمات الدولية الأجنبية والتي تجد ضالتها في عدم تطوير آليات تعزيز حقوق الإنسان علي المستوي العربي .