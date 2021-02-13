وزارة التعليم تعلن إدراج دروس بلغة الإشارة ضمن دروس التعليم “عن بعد”

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع ابتداء من يوم الاثنين 15 فبراير 2021، وبشكل يومي، في بث دروس مصورة “بلغة الإشارة “على القناة التلفزية “العيون”، موجهة إلى تلميذات وتلاميذ المستويين الأول والثاني من سلك التعليم الابتدائي ذوي الإعاقة السمعية.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص اليوم السبت، إلى أنها ستخصص الحصة الصباحية من الساعة 8 :30 إلى الساعة 9 :00 للمستوى الأول ابتدائي، على أن تخصص الحصة المسائية من الساعة 17 :30 إلى الساعة 18 :00 للمستوى الثاني ابتدائي.

وأضافت أن هذا الإجراء “يأتي في إطار تفعيل المشروع 4 من حافظة مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الخاص بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وكذا في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة التي تم إعطاء انطلاقته الرسمية يوم 26 يونيو 2019، وتعزيزا للجهود المبذولة من أجل تحقيق تعليم دامج لهؤلاء الأطفال.

وأشار البلاغ إلى أن المواد الدراسية الخاصة بهذين المستويين ستحدد في شبكة بث الدروس المصورة للتعليم “عن بعد” التي يتم الإعلان عنها، وبصفة منتظمة، عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma، وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.