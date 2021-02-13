شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 97.5 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة 97 ألفا و525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و5 آلاف و323 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت أن حصيلة أمس الجمعة ترفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27 مليونا و490 ألفا و37 إصابة وتزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 480 ألفا و767 وفاة.

وأشارت (سي إن إن) إلى أن حصيلة الوفيات التي تم تسجيلها على مدار أمس الجمعة تتضمن أكثر من 2400 حالة وفاة تأخر الإبلاغ عنها من ولاية أوهايو الأمريكية، ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنه تم توزيع 69 مليونا و14 ألفا و725 جرعة لقاح مضاد للفيروس حتى الآن، حيث تم تطعيم نحو 48 مليونا و410 ألاف و558 شخصا.