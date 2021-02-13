الاستخبارات العسكرية تضبط عبوات ناسفة في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط كدس للعبوات الناسفة جنوب ناحية كبيسة في الانبار.



وذكر بيان لمديرية الاستخبارات حصلت الخليج 365 على نسخة منه انه "بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة والفوج الرابع لواء المشاة الالي ٣٠ من ضبط كدس للعبوات الناسفة في منطقة وادي الحجية جنوب ناحية كبيسة ضمن صحراء الشامية بالانبار".

وأضاف البيان أن "الكدس ضم عبوتين ناسفتين، و٨عبوات لاصقة".