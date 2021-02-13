مصدر: استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد مخالف للقانون

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "منح الاجازة الاستثمارية مخالف لاحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل 50 لسنة 2015".

وأضاف أن "الارض زراعية ومشمولة بقرار 581 الذي ينص على الاراضي الزراعية لا تحول الى سكني الا بموافقة اللجنة العليا علماً ان الارض داخل حدود امانة بغداد".



وطالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قبل ايام، بإيقاف استثمار الاراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي، مؤكدة وجود مخالفات وهدر للمال العام في منح تلك الاراضي لشركات اجنبية ومحلية.