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هرب من بابل وسقط في الانبار.. الاستخبارات تعلن اعتقال 'ارهابي'

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بغداد - ياسين صفوان - القت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين هرب من جرف الصخر باتجاه الانبار.
المديرية قالت في بيان انه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على الارهابي "اوس عبد مطر الجنابي" في سيطرة الصقور كان هاربا من جرف الصخر ويروم الدخول للانبار".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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