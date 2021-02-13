انت الان تتابع خبر الاستخبارات تقبض على احد الارهابيين في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على الارهابي كاتب عطيه لطيف حسين الموالي في محافظة الانبار.

