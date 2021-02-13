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انت الان تتابع خبر الاستخبارات تقبض على احد الارهابيين في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على الارهابي كاتب عطيه لطيف حسين الموالي في محافظة الانبار.
المديرية قالت في بيان تلقته الخليج 365، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في منطقة كريم الدلة قاطع مسؤلية ف3لمش 38 وبأشراف شعبة أستخبارات وأمن فق10 و ضابط أستخبارات لمش 38 تم القاء القبض على الارهابي كاتب عطيه لطيف حسين الموالي تولد1976 اسم الام تركية مجبل وفق الماده 4 ارهاب".
واضاف البيان انه "تم تسليمهم الى مديرية الامن الوطني الانبار بوصل استلام اصولي".
واضاف البيان انه "تم تسليمهم الى مديرية الامن الوطني الانبار بوصل استلام اصولي".