شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: إصدار المالية عملة بشعار الأطقم الطبية تكريما للجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، طرح وزارة المالية عملة تحمل شعار الأطقم الطبية بنوع من التكريم للجيش الأبيض الذى كان له دور قوى في محاصر فيروس كورونا.

ووجه تيسيرمطر، الشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستجابته لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشاركتهم فى المقترح للمبادرة الخاصة بسك عملة تحمل صورة الأطباء بالبالطو الأبيض، مشيرا إلى أن سك عملة تحمل شعار الأطقم الطبية حرص من وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنساني الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، وتخليدًا لهذه الذكريات العظيمة.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال إن مصلحة سك العملة بدأت طرح عملات الفرق الطبية منذ بداية الأسبوع الماضى، موضحًا أنها عبارة عن 10 ملايين جنيه من فئة الجنيه و5 ملايين قطعة للنصف جنيه.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة توثق هذا الدور البطولى المتعاظم لـ "جيش مصر الأبيض" فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة "الخمسين قرشًا" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفانى الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة.