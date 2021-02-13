أفغانستان.. مقتل 30 من طالبان في تفجير استهدف مسجداً شمالي البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 30 عنصرا من حركة طالبان في تفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمال غربي البلاد.



ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن الوزارة أن 30 مقاتلا من طالبان، من بينهم 6 أجانب قتلوا في تفجير داخل مسجد بمقاطعة دولت أباد، الواقعة في بلخ.



وأوضحت الوزارة في بيان أن المقاتلين كانوا مجتمعين في المسجد للتدرب على صنع القنابل.



ولم يصدر أي تعقيب من طالبان حول بيان وزارة الدفاع.



وفي وقت سابق اليوم، قُتل 5 من أفراد الشرطة الأفغانية في تفجير استهدف سيارتهم بولاية كونار شرقي البلاد، بحسب مسؤول محلي.

الأناضول