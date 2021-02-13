الشرطة القضائية توقف 8 أشخاص بينهم قاصر في قضية اتجار دولي بالمخدرات وتضبط 4 أطنان من الشيرا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الأمنية، اليوم السبت، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية، قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالشريط الساحلي بمدينة السعيدية، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من ضبط سيارة نفعية تحمل صفائح مزورة وعلى متنها 120 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها أربعة أطنان و55 كيلوغراما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم الثمانية غير بعيد عن مكان النازلة.

وأكد المصدر ذاته أنه قد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوية للمعنيين بالأمر.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.