وزير الإعلام اليمني: التدخلات الايرانية تقوض جهود التهدئة في اليمن

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

ندد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني بالتدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ومحاولاتها استثمار دماء ومعاناة اليمنيين لتحقيق مآربها السياسية.



وأوضح ان النظام الايراني بات يعلن صراحة عن دوره في انشاء مليشيا الحوثي الارهابية وتمويلها بالاسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء وشحنات النفط، ودعم ورعاية الانقلاب على الدولة، وإدارة وتنفيذ العمليات العسكرية في اليمن، والأنشطة الارهابية التي تستهدف المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأشار الارياني ان التصدر الايراني للمشهد في اليمن، ودفع مليشيا الحوثي لتصعيد الاوضاع سياسيا وعسكريا، يهدف لتقويض التحركات الدولية الأخيرة للتهدئة وإنهاء الحرب واحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث، واستخدام الملف اليمني ورقة للابتزاز والضغط على المجتمع الدولي.

وأكد الارياني ان مليشيا الحوثي رهنت قرارها السياسي والعسكري بيد الضابط في فيلق القدس الارهابي المدعو حسن ايرلو ، وأثبتت انها مجرد أداة رخيصة تدور في فلك طهران وتنفيذ سياساتها التخريبية في المنطقة.

واضاف ان مليشيا الحوثي بتبعيتها وانقيادها الكامل خلف ايران تؤكد من جديد عدم اكتراثها بالأوضاع الانسانية المأساوية التي يعيشها اليمنيين، وأنها غير جديرة بالحوار وبناء السلام.