شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد المصرية تحذر : موجة برد قارس وأمطار تضرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت هيئة الأرصاد المصرية ، من موجة باردة بدء من الثلاثاء القادم وتستمر حتى الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة (3 – 6) درجات ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسقوط للأمطار على المحافظات

فيما حذر محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة المصرية من تدن حاد لدرجات الحرارة قريبا مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج في مصر وعدة بلدان عربية مجاورة. وأكد أن هذه الموجة من البرد، الأشد منذ سنوات طويلة، ستحدث من يوم 16 إلى 18 فبراير الجاري، ويرجح أن تتساقط خلالها الثلوج على العاصمة المصرية "القاهرة وفي جنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا".

ويمتد الانخفاض في درجات الحرارة صباح الأربعاء المقبل ليلامس 4 درجات وأقل بمناطق الصعيد كلها ليلاً وتكون ما بين 6 - 8 درجات بالنهار في مشهد غريب جدا على طقس الصعيد، وتستمر الأمطار في الهطول على مناطق شمال الجمهورية وكامل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى شمال الصعيد بني سويف والمنيا، وسوف تسقط الثلوج ولأول مرة على مناطق كبيرة من شرق الجمهورية وعلى القاهرة وجنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا مترافقا معها الأمطار ومتوقع تساقط للثلوج على شرق القاهرة ومرتفعات خليج السويس ومرتفعات وسط وجنوب سيناء.