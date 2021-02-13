شكرا لقرائتكم خبر عن "أوكسفورد" تختبر فعالية "استرازينيكا" على الأطفال والمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا بالنسبة للأطفال والمراهقين.

وقال البروفيسور اندرو بولارد من جامعة أوكسفورد في بيان صدر اليوم السبت:" من المهم البحث في كيفية استجابة الأطفال والمراهقين للقاح حيث يمكن لبعض الأطفال الاستفادة من التطعيم"، وأشار إلى أن أغلب الأطفال لا يمرضون بالفيروس.

ومن المنتظر أن تبدأ الاختبارات الأولى خلال الشهر الجاري، حيث سيتلقى ما يصل إلى 240 متطوعا اللقاح فيما سيتلقى الباقون جرعة تم التحكم في مقدارها.